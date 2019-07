Alphen aan den Rijn

Parkrestaurant Avifauna tijdelijk ontruimd na brandmelding

Het restaurant in vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn is zondagavond op last van de brandweer ontruimd. In het Parkrestaurant ging het brandalarm af, waarna alle dinerende gasten het pand tijdelijk moesten verlaten.