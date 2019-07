Barbecueën in natuurgebieden in Alphen aan den Rijn is tijdelijk verboden in verband met de warmte.

Dit meldt de gemeente donderdagmiddag. Ook is het barbecueën niet toegestaan in de nabije omgeving van natuurgebieden. De reden voor het verbod is dat de droogte het brandgevaar vergroot.

De gemeente plaatst borden op de locaties om bezoekers op het verbod te wijzen. Zodra de droogte afneemt, is barbecueën in de gebieden weer toegestaan.