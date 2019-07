Voedselbank Alphen deelt deze week voor het eerst in zes jaar tijd geen pakketten uit in verband met de hitte, meldt de stichting.

Het Rode Kruis raadt zware inspanning af in verband met het warme weer. De stichting acht het daarom onverantwoord dat klanten met de zware tassen naar huis moeten lopen en vrijwilligers zwaar sjouwwerk moeten verrichten.

De temperatuur in de uitdeelruimte was maandag 26 graden, dinsdag was het 31 graden.

"In onze vorige uitdeellokatie (het Kasteel) was het koeler, maar ook daar hebben we tot twee maal toe een ambulance laten komen omdat klanten onwel werden. Als bestuur kunnen en willen we de verantwoordelijkheid voor mogelijke ongevallen met grote gevolgen niet nemen", schrijft de Voedselbank.

De stichting hoopt dat de klanten begrip hebben voor de situatie.