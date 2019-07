Het restaurant in vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn is zondagavond op last van de brandweer ontruimd. In het Parkrestaurant ging het brandalarm af, waarna alle dinerende gasten het pand tijdelijk moesten verlaten.

Vermoedelijk werd het brandalarm geactiveerd omdat er kortsluiting was ontstaan in een apparaat in het restaurant. Het apparaat produceerde daardoor mogelijk rook en stoom.

De brandweer en de politie kwamen ter plaatse voor de melding. De brandweer voerde een nacontrole uit en constateerde al snel dat er geen sprake was van brand. De gasten mochten het pand vervolgens weer betreden en het diner hervatten.