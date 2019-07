Binnenland Zeer grote brand verwoest Groningse massagesalon, 40 woningen ontruimd Een zeer grote brand in de Groningse Oosterparkwijk heeft donderdagavond een erotischemassagesalon aan de Oliemuldersweg in de as gelegd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen, wel moesten zo'n veertig woningen worden ontruimd.