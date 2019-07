Een meerderheid van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn is akkoord gegaan met 1,5 miljoen extra krediet voor Zwammerdam. Het dorp krijgt een multifunctioneel gebouw waar dorpsschool, kinderopvang, gymzaal, brandweerkazerne en clubhuis van de voetbalvereniging gecombineerd worden met een nieuw dorpshuis.

"Er is geen pot met goud, maar de realiteit is dat er 1,5 miljoen euro extra nodig is voor de multifunctionele accommodatie in Zwammerdam", vatte Mark Vermeulen (CDA) het besluit van de Alphense gemeenteraad samen.

Het heeft een aantal jaren geduurd voordat de Dammenaren op één lijn zaten over de locatie van het nieuwe dorpshuis. Dit omdat de voetbalkantine, waar het complex tegenaan wordt gebouwd, net buiten het dorp zit.

In het dorp zelf is echter geen goede mogelijkheid om alle gebruikers onderdak te bieden. Op de plek van het oude dorpshuis, dat in een voormalig schoolgebouw zit, en de enig overgebleven dorpsschool kunnen woningen worden neergezet.

Bouwkosten zijn gestegen

Door de vertraging in besluitvorming is het gebouw vele malen duurder geworden dan oorspronkelijk gepland. Dat heeft te maken met de gestegen bouwkosten.

Wethouder Kees van Velzen wil nu haast maken, omdat de prijzen blijven stijgen. Om dat te kunnen doen, is 1,5 miljoen euro extra nodig als investeringskrediet.