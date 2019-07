De gemeente Alphen aan den Rijn heeft tot nu toe zo'n 550 bomen vrijgemaakt van de eikenprocessierups.

De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder. De rupsen en de nesten waar ze uit komen, zijn bedekt met brandharen. Contact met deze brandharen kan zorgen voor jeuk, huiduitslag en irritatie aan luchtwegen voor mens en dier. De gemeente bestrijdt de rupsen daarom actief.

Zodra de gemeente de eikenprocessierups waarneemt of een melding binnenkrijgt, wordt een aannemer ingeschakeld die gespecialiseerd is in het bestrijden van de rups. Bij de bestrijding worden de nesten opgezogen om verspreiding van de brandharen te voorkomen.

Inmiddels verpoppen de meeste rupsen zich tot nachtvlinders waardoor de verwachting is dat de overlast afneemt. De oude nesten bevatten nog steeds brandharen. Daarom laat de gemeente ook de oude nesten zoveel als mogelijk opruimen. Naar verwachting is daar nog twee weken voor nodig.

Waarschuwingsborden op bekende locatie van de rups

Op bekende locaties met nesten van de eikenprocessierupsen hangen waarschuwingsborden of linten. Deze blijven hangen totdat de bestrijding is uitgevoerd. Met name in grotere groengebieden kan de gemeente niet garanderen dat alle nesten gevonden worden.

Eikenbomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de bolvormige, witgrijze nesten op de stammen of dikkere takken. De nesten zijn dichte spinsels van vervellingshuidjes, met brandharen en uitwerpselen. Soms zitten oude nesten aan de voet van de boom in het hoge gras.