Beschermwaardige bomen zijn voor de hele gemeente op een lijst geplaatst. Deze moet door de gemeenteraad na de zomervakantie worden goedgekeurd. Daarna kunnen deze bomen niet zomaar meer worden gekapt.

Er zijn in de hele gemeente 1370 bomen aangewezen die beschermwaardig worden gevonden. De meeste bomen vallen in de categorie historisch, in de categorie karakteristiek of in beide categorieën. 790 bomen op de lijst staat in openbaar gebied. Er staan 580 bomen van particulieren op de lijst.

"Met het nieuwe beleid kan niet zomaar de zaag worden gezet in een beschermwaardige boom", meldt wethouder Gert-Jan Schotanus. De lijst met beschermwaardige bomen is samen met inwoners samengesteld. Er zijn ongeveer 1.500 reacties op een enquête gekomen. Afgewezen voor de lijst zijn bomen met een slechte kwaliteit of een hele lage levensverwachting.

Op de lijst voor Alphen-Stad staan onder meer bomen in het Burgemeester Visserpark, het Bospark, de Oosterbegraafplaats, de Ridderbuurt en langs de Oude Rijn.