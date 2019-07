Een motorrijder is woensdagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de toerit bij de N11 richting Bodegraven. Het ongeval vond rond 14.00 uur plaats.

Hoe de motorrijder ten val is geraakt, is nog onbekend. De bestuurder is in de ambulance nagekeken voor eventuele verwondingen. Hij is door het ambulancepersoneel meegenomen naar het ziekenhuis.

De toerit werd afgesloten voor verkeer.