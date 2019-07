In het Europapark heeft zaterdag middag even voor 16.00 een massale vechtpartij plaatsgevonden. Ongeveer vijftig jongeren gingen met elkaar op de vuist.

Doordat de politie snel ter plaatse was kon de groep uit elkaar worden gedreven. Een groot gedeelte hield zich later op in winkelcentrum de Atlas, de politie besloot om alle jongeren weg te sturen.

De politie heeft de groep de Provinciepassage uit gedreven waarna de rust weer was wedergekeerd. Volgens getuigen riepen de jongeren elkaar op via Snapchat om met elkaar te komen vechten. Zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht en is er niemand gewond geraakt.