Het Romeins weekend in het Alphense centrum is zaterdagmiddag om 12.00 uur officieel geopend door burgemeester Spies.

Castellum Albanianae heette het centrum van Alphen aan den Rijn in de Romeinse tijd. In het Romeins Weekend is dit opnieuw te beleven. Door het hele centrum zijn tussen 12.00 en 17.00 uur activiteiten te zien en te doen die alle in het teken staan van de Romeinen.

Bezoekers kunnen zaterdag en zondag een stuk over de Rijn - een belangrijke rivier in de Romeinse tijd - varen. Aan boord vertelt een VVV-stadsgids over Alphen in de Romeinse tijd.

Er zijn diverse militaire shows, waaronder een gladiatorengevecht. Ook is er een Romeinse 'beautysalon' en kinderen kunnen in de Baroen zwaardvechten en een soldaattraining volgen.

In het triclinium van Archeon kunnen bezoekers het hele weekend op banken plaatsnemen en liggend, of zittend, tussen de Romeinen op de foto. Nieuw is het avondprogramma ‘Romeinen dineren’ op zaterdag 6 juli.