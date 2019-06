De politie heeft vrijdag verschillende controles gehouden in Alphen aan den Rijn. In de middag hielden zij algemene verkeerscontroles op de Amerikalaan en in de avond een alcohol controle op de Hoorn. In totaal werden elf boetes uitgedeeld.

"We hebben ons voornamelijk gericht op de verkeersveiligheid", schrijft de politie. Bij de controle op de Amerikalaan heeft de politie verschillende boetes uit moeten delen.

Vijf mensen droegen geen gordel, twee mensen hadden de losbreekreminrichting niet in orde van hun aanhangwagen en één bestuurder had een losliggende lading.

Eén persoon was onder invloed van verdovende middelen achter het stuur gekropen en is hier voor aangehouden. Verschillende verdovende middelen bleken ook in zijn auto te liggen.

Bij de alcoholcontrole op de Hoorn was het drie keer raak. Twee bestuurders zijn aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. Een andere bestuurder was flink onder invloed van drugs. Vermoedelijk was hij onder invloed van THC, cocaïne en amfetamine. Ook had hij een verboden wapen in zijn bezit.