De Swaenswijkbrug in Alphen is sinds woensdagmiddag in storing. De brug is afgesloten voor verkeer en voetgangers, zij worden omgeleid via de Alphense brug.

Een medewerker van de Provincie Zuid-Holland is aanwezig om de mensen om te leiden. Er staat een auto bij de brug die aangeeft dat de brug in storing is.

"We hebben nog geen idee wat er aan de hand is, uit voorzorg laten we niemand over de brug gaan", laat de medewerker weten.

De monteur is onderweg maar het kan nog wel even duren voordat hij er is, aangezien hij in de file staat.