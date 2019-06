De brandweer in Alphen aan den Rijn is dinsdagavond afgekomen op een melding van een Galloway-koe in een sloot aan het Heempark bij het Zegerpark. Zij was daar begonnen aan haar bevalling.

De koe is zelfstandig weer op de kant geklommen maar het was niet duidelijk of het kalfje al was geboren. De hulpdiensten waren ingeschakeld, de dierenambulance heeft de klus aan de brandweer overgelaten.

De brandweermannen hebben de sloot doorzocht, maar konden geen kalfje vinden. Zo'n bevalling kan lang duren, tot nu toe is er nog geen kalfje geboren.

De gemeente is op de hoogte van de situatie, zij zijn verantwoordelijk voor de verzorging voor de Galloway-koeien. De kuddes Galloways in Alphen zijn onderdeel van het ecologisch natuurbeheer van de gemeente.

Zes kalfjes geboren

De koeien houden het gras kort en dragen met hun grazen en mest bij aan een diverser flora en fauna. De koeien lopen onder andere bij Park Zegersloot, Weteringpad en het Rietveldsepad.

Dit jaar zijn er tot nu toe zes kalfjes geboren maar de gemeente verwacht er nog meer.