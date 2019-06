Eind dit jaar moet het loyaliteitsprogramma waar de gemeente Alphen aan den Rijn aan werkt klaar zijn. Dat laat wethouder Gertjan Schotanus gisteravond weten op de bijeenkomst voor de winkeliers van het Alphens centrum.

In 2017 werd de motie aangenomen om verblijven in het centrum aangenamer te maken. Sindsdien werkt de gemeente samen met de VOA, Stichting Centrummanagement, VOC en CVCA om een loyaliteitsprogramma te ontwikkelen. Met dit loyaliteitsprogramma kunnen consumenten onder andere korting krijgen op parkeerkosten.

Met de stadspas willen de partijen Alphen aantrekkelijker maken om te winkelen en recreëren. Naast korting op parkeerkosten kan de stadspas ook andere kortingen of extra’s bieden aan de consument. De gemeente onderzoekt nu welke partijen er zijn die deze stadspas mogelijk kunnen maken.

"Tiel heeft bijvoorbeeld de FlipPas", legt wethouder Schotanus uit. "Deze is een groot succes, ook voor winkelend publiek wat niet uit Tiel komt. Zij kunnen deze pas gemakkelijk in de winkels aanschaffen zodat ook zij van kortingen kunnen profiteren." Met de pas bouw je punten op die je vervolgens in kunt wisselen bij aankopen of speciale acties, ook kun je punten cadeau geven.

"In Alphen kijken we of er nog meer mogelijk is dan alleen korting geven. Bijvoorbeeld het budget wat Jeugdfonds Sport & Cultuur kan vrijmaken voor kinderen uit gezinnen waar geen geld is om te sporten. Zo'n bedrag wat een gezin ontvangt kunnen we ook op de pas zetten. De mogelijkheden zijn eindeloos", aldus wethouder Schotanus.

De wethouder is er van overtuigd dat door de samenwerkingen tussen alle partijen er eind dit jaar een werkend loyaliteitsprogramma is. "Ik heb er alle vertrouwen in dat we er samen uitkomen en dat het gaat lukken."