Meerdere scholen in Alphen aan den Rijn werken komende week met een tropenrooster. Door de verwachte hittegolf hebben de scholen besloten hun roosters aan te passen om het de leerlingen iets makkelijker te maken.

Ashram College

Het Ashram College heeft komende week een 40-minuten rooster, laat directeur André Hol weten.

Groene Hart Lyceum

De leerlingen van het Groene Hart kunnen hun aangepaste roosters online bekijken. Deze worden in ieder geval vanaf 24 juni toegepast. "Wanneer de grootste hitte voorbij is, gaan we weer terug naar het reguliere rooster", schrijft de school op hun website.

Wellantcollege

Het Wellantcollege gaat met de andere scholen mee en past ook de roosters aan. "Wij hebben de hele week een tropenrooster. Dat houdt in dat we om 08.00 uur starten met de lessen in plaats van 08.30 uur. De lessen duren 40 minuten zodat de leerlingen om 14.00 uur al uit zijn in plaats van 16.10 uur", laat de teamleider va het Wellantcollege weten.

De school laat het tropenrooster expres de hele week duren zodat er duidelijkheid is voor de leerlingen en ouders. "Vrijdag stond er al een studiedag gepland, het is voor iedereen het handigste om het tropenrooster de hele week aan te houden."

Scala College

Wat het Scala College van plan is, is nog niet bekend. "Hier hebben wij nog geen duidelijkheid over", laat en woordvoerder weten van de school.

MBO Rijnland

Het MBO Rijnland werkt niet met tropenroosters en hebben dus geen aangepast rooster.