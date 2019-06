De Bonifaciuskerk in Alphen aan den Rijn was woensdag het decor voor opnames van de Britse serie Van der Valk.

In verband met de opnames stonden er woensdag op de Paradijslaan verschillende vrachtwagens met apparatuur en catering. Rondom de kerk stonden er grote lampen.

Het eerste seizoen van Van der Valk werd uitgezonden in 1972, in het Verenigd Koninkrijk. In de serie speelde Barry Foster de hoofdrol als de Nederlandse rechercheur Commissaris Piet van der Valk.

De serie werd gebaseerd op de personages en sfeer van de roman van Nicholas Freeling. In totaal zijn er vijf seizoenen gemaakt.

De serie speelt zich grotendeels in en rondom Amsterdam af, waar ook wordt gefilmd. Acteur Marc Warren speelt een rol in de remake van de serie die later in Engeland zal worden uitgezonden. Er worden drie afleveringen van 90 minuten gemaakt.