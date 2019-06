De gemeente Alphen aan den Rijn heeft dinsdag een parkeerapp gelanceerd die op de langere termijn de gehandicaptenparkeerkaart zal vervangen. De app is ontwikkeld op initiatief van Jiska Stad-Ogier, de voorzitter van Stichting Wij Staan Op.

Het grote voordeel van de parkeerapp is volgens de gemeente dat deze gehandicapte automobilisten of passagiers de vrijheid biedt in het vinden van een passende parkeerplaats. Tot nu toe zijn gehandicapten veelal aangewezen op speciale gehandicaptenparkeerplaatsen in hun eigen gemeente. Willen zij elders parkeren, dan moeten zij zich daarvoor apart registreren.

"Je wordt niet blij van de verschillen in beleid (tussen gemeenten, red.)", aldus Stad-Ogier. "In de app kun je meteen zien wat er wel en wat er niet mag in de gemeente waar je op dat moment bent. Een nog groter voordeel is dat je op elke parkeerplaats kunt gaan staan."

De app is ontwikkeld op initiatief van Stichting Wij Staan Op en Centraal Inkoop Bureau, in samenwerking met Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV), Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), Nationaal Parkeer Register (NPR) en Aexist. De uitvoering in Alphen aan den Rijn is in handen van Participe. Potentiële gebruikers krijgen voor september een brief over de applicatie.