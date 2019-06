Op de hoek van de Evenaar en de Thailandsingel in de Alphense wijk Kerk en Zanen is zaterdag rond het middaguur een waterleiding gesprongen. Op beelden is te zien dat de straat blank staat.

Op dit moment is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Opvallend is wel dat er recentelijk landelijk diverse breuken zijn gemeld.

Een alarmerend rapport over gasleidingen, dat deze week verscheen, gaf als oorzaak van breuken in het gasnet, dat veel buizen onvoldoende bestand zijn tegen verzakkingen.