Economisch Development Board Alphen (EDBA) krijgt een nieuwe rol als onafhankelijke deskundige denktank voor de economische toekomst van gemeente Alphen aan den Rijn.

Oorspronkelijk is EDBA opgericht om Alphen aan den Rijn beter uit de economische crisis te laten komen. Hiervoor was een aantal uitvoerende taken nodig: het adviseren over aanvragen voor een LEF-subsidie en het aanjagen van citymanagement.

Beide uitvoerende taken gaan nu weg bij EDBA. De LEF-subsidie wordt voortaan door de gemeente zelf beoordeeld en citymanagement zal een zelfstandige stichting worden.

De nieuwe taak voor EDBA is functioneren als een denktank voor het gemeentebestuur. "De intentie is dat deskundigheid vanuit EDBA komt", zegt wethouder Gerard van As. "Het moet gek lopen als de adviezen dan niet worden overgenomen." Met deze nieuwe functie doen ook de wethouders die tot nu toe een belangrijke rol hadden in EDBA, een stap terug.