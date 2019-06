Een van de drie mannen die vorige week werden gearresteerd in verband met een vechtpartij bij winkelcentrum de Baronie is vrijgelaten. Uit politieonderzoek blijkt dat hij niet betrokken was bij het incident.

Twee andere mannen zitten nog vast. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging. Een van hen wordt ook aangeklaagd voor vuurwapenbezit. Het vuurwapen werd gesignaleerd bij de vechtpartij en werd later ook gevonden in de auto van verdachte.

De mannen waren vorige week na een vechtpartij in de Hooftstraat in een witte auto gevlucht richting de Baronie. In die parkeergarage loste de politie twee waarschuwingsschoten omdat de verdachten niet zouden hebben meegewerkt bij hun arrestatie.

De aanleiding voor de vechtpartij is vooralsnog onbekend.