De stormoverlast dinsdagavond in Alphen aan den Rijn bleef volgens de brandweer beperkt. Het KNMI gaf eerder die dag code oranje af voor grote delen van het land vanwege zeer zware harde windstoten en onweersbuien.

Alphen aan den Rijn kreeg vanaf omstreeks 21.30 uur last van zware windstoten, onweer en regen.

De brandweer moest op onder meer de Kennedylaan ter plaatse komen voor een afgebroken tak. Deze versperde de weg en zorgde voor gevaar voor automobilisten.

Ook kampten enkele bewoners in de gemeente met losliggende dakpannen en omgewaaide schuttingen.

De brandweer en de politie van Alphen aan den Rijn riepen mensen op om alleen de hulpdiensten te bellen bij in geval van acuut gevaar of spoed. In alle andere gevallen konden mensen die kampten met stormschade contact opnemen met de gemeente.

Buien trokken van zuidwest naar noordoost

De buien trokken van het zuidwesten naar het noordoosten. Tijdens die buien was er kans op windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. In Eindhoven werd rond 22.10 uur een rukwind van 93 kilometer per uur gemeld.

Op verschillende plekken in het zuiden en oosten van het land werden de avondvierdaagsen uit voorzorg afgelast.

Vooralsnog zijn er geen meldingen over slachtoffers door het noodweer.