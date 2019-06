De politie van Alphen aan den Rijn heeft afgelopen weekend 117 incidenten moeten afhandelen. De incidenten varieerden van winkeldiefstallen tot inbraken.

De politie schrijft op Facebook over het drukke weekend. Onder meer hielden agenten drie winkeldieven aan in winkelcentrum de Herenhof . Alle drie de dieven kregen een winkelverbod en een bestuurlijk traject van 181 euro. De straf van justitie moet nog volgen. In de stromenbuurt heeft een groep inbrekers op meerdere plekken auto's opengebroken en onder meer airbags meegenomen.

Agenten kampten ook met verschillende wegmisbruikers. Zo reed een man met een brommobiel zonder gordel en vermoedelijk met amfetamines op. In de Hooftstraat reed een bestuurder tegen een paaltje, om later aan te worden gehouden hiervoor. Een scooterrijder reed zonder rijbewijs en blies bij een alcoholtest 375 ug/l, terwijl 220 ug/l het toegestane maximum is.

Een automobilist ging viraal op internet nadat hij door het hek van een woning reed bij het Burgemeester Visserpark. Inmiddels is de auto in beslag genomen en de bestuurder is bekend bij de politie.

Verder kreeg de politie te maken met onder meer aanrijdingen en meldingen van overlast.