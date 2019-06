Vrijdag nemen 148 arbeidsmigranten hun intrek in een voormalig kantorencomplex op de Genielaan in Alphen aan den Rijn.

Een tweede kantoorpand op het complex, gelegen op een industrieterrein, wordt momenteel ook verbouwd voor de huisvesting van nog 128 arbeidsmigranten. Die ruimtes zijn naar verwachting dit najaar gereed.

In totaal biedt het complex straks onderdak aan 276 arbeidsmigranten in de vorm van 138 tweepersoons woonunits.

De gemeente Alphen aan den Rijn verleende op 21 juni 2018 een vergunning aan bouwbedrijf Nobel voor de herontwikkeling van de twee kantoorpanden op het complex. Onderdeel van de vergunningsverlening was de dag en nacht aanwezigheid van een beheerder. Ook worden de nieuwe bewoners uitgebreid geïnformeerd over de regels in het gebouw en in de gemeente.

Nieuwe bewoners zijn werkzaam in Alphen of omgeving

De arbeidsmigranten zijn grotendeels werkzaam in Alphen aan den Rijn of in de nabije omgeving. Een groeiend deel van het werk in de regionale economie wordt dan ook geleverd door arbeidsmigranten. Zo levert deze groep de regionale economie volgens de gemeente op jaarbasis 500 miljoen euro op.

De meeste arbeidsmigranten zijn afkomstig uit Polen. Zij verrichten met name seizoensarbeid in de land- en tuinbouw. Het merendeel is tussen de twintig en dertig jaar oud en twee derde van de arbeidsmigranten is man.

In april bleek nog dat de gemeente Alphen aan den Rijn een tekort heeft van ruim 2.500 bedden voor arbeidsmigranten. Er zijn nu 1.400 bedden voor die groep in de gehele gemeente.