De brug aan de Pieter Doelmanstraat in het centrum van Alphen aan den Rijn heeft last van een storing. Het brugdek gaat niet omlaag. Fietsers, voetgangers, bussen en bestemmingsverkeer moeten omrijden.

Er is niet bekend wat er precies aan de hand is met de brug. Het komt wel vaker voor dat de bruggen in Alphen kampen met storingen.

De snelste route voor voetgangers en fietsers is om even om te rijden via de Swaenswijkbrug.