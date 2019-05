Een Alphens koppel dat op zoek is naar een koopwoning verspreidde 11.000 flyers in Alphen aan den Rijn en Ter Aar. Ze zien het als een laatste poging voor het vinden van een huis in de eigen gemeente.

Twintigers Edwin de Jong en Vicky van der Zee zoeken ruim een jaar een woning via de reguliere woningmarkt, maar zonder resultaat. "We zien geen andere optie dan onderhands een eengezinswoning te kopen."

Van der Zee verklaart de rigoureuze maatregel. "We zijn de hoop verloren, en ook het vertrouwen in makelaars na drie slechte ervaringen. Zij bleken oneerlijk en benadeelden hiermee beide partijen. Daarom nemen we nu het heft in eigen hand en zien we dit als onze laatste optie voordat we moeten uitwijken naar omliggende gemeenten."