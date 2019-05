In juni is de N11 twee weekenden afgesloten. Rijkswaterstaat voert dan in beide richtingen groot onderhoud uit aan de autoweg.

De eerste afsluiting is van vrijdag 14 juni 21.00 uur tot en met zaterdag 15 juni 12.00 uur. De N11 is dan in beide richtingen volledig afgesloten tussen Alphen aan den Rijn (op- en afrit N207) en Zoeterwoude Rijndijk (op- en afrit Burgemeester Smeetsweg).

De tweede afsluiting is het weekend daarop, van vrijdag 21 juni 21.00 uur tot en met zaterdag 22 juni 12.00 uur. Dan is de N11 in beide richtingen afgesloten van Alphen aan den Rijn (op- en afrit N207) tot aan Bodegraven (op- en afrit A12).

Eerder werden er steeds kleine onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op de N11 maar sinds vorig jaar heeft Rijkswaterstaat de keuze gemaakt om twee keer per jaar groot onderhoud uit te voeren. Op deze manier hebben weggebruikers minder vaak last van hinder en wordt de overlast beperkt.