Een vrouw uit Alphen aan den Rijn heeft woensdag een voorwaardelijke boete opgelegd gekregen van de rechtbank voor een bijtincident. In juni 2017 vlogen twee Staffords een man en vrouw aan in Alphen aan den Rijn.

De vrouw hield hier verwondingen in haar benen en billen aan over. De man werd alleen gebeten in zijn arm.

De officier van justitie vindt dat de vrouw die verantwoordelijk was voor de honden, ze beter onder controle had moeten houden en dat de honden te typeren zijn als gevaarlijke honden. Mocht zij nog een keer de fout in gaan, moet ze de boete van 500 euro wel betalen.

De Alphense laat de honden nu alleen nog uit met een muilkorf.