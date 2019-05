De vermiste kat Luna is na drie weken teruggevonden onder een steiger bij de Aarkade. De Alphense Marèn hoorde het beestje miauwen en zag haar zitten onder de steiger. Met hulp van de dierenambulance Alphen is het beestje weer veilig thuis gebracht.

Zaterdagavond kreeg de dierenambulance Alphen aan telefoontje van de moeder van Marèn, of zij konden komen helpen bij het redden van een kat onder een steiger.

"Het toeval wilde dat er vier vrijwilligers in de buurt uit eten waren en die zijn even gaan kijken", vertellen zij op Facebook. Zonder de steiger uit elkaar te halen kon de kat niet worden gered. Uiteindelijk is de klusjesman van de dierenambulance gekomen en heeft hij met hulp van de politie de steiger los kunnen schroeven.

De kat bleek gechipt en geregistreerd te zijn. De baasjes konden worden gebeld en zij vertelden dat hun kat Luna al drie weken vermist was. Hoe ze uiteindelijk onder de steiger terecht is gekomen, is niet bekend. 'Ze was wel wat uitgedroogd en hongerig, maar maakt het verder goed'.