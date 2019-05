De Alphense politiek heeft besloten om de discussie over de oversteekplaats voor otters over de Ziendeweg uit te stellen. De keuze donderdagavond 9 mei ging tussen een korte snelle bespreking of een uitgebreide politieke discussie.

Een aantal partijen heeft een tijdje geleden gevraagd om haast te maken met een oversteekplaats voor otters op de Ziendeweg in de gemeente Alphen aan den Rijn. Dat de oversteekplaats nodig is, blijkt uit het feit dat er in de afgelopen periode twee otters doodgereden zijn op de Ziendeweg.

Uit het voorstel van wethouder Leo Maat blijkt dat er een investeringskrediet nodig is van 195.000 euro. In totaal kosten de voorgestelde maatregelen over een periode van dertig jaar ruim 270.000 euro (afschrijving en rente) en daarnaast jaarlijks ruim 2.000 euro (onderhoud).

Het gaat om de aanleg van een ottertunnel bij een waterkering en twee keer om snelheidsremmers voor autoverkeer op de Ziendeweg.

Uitloop leidt tot uitstel

De bespreking van het voorstel stond donderdag 9 mei op het programma van de raadscommissie. Het liep echter tegen 23.00 uur voordat dit agendapunt aan de beurt was.

Commissievoorzitter Monique de Vos wilde vervolgens weten of de politieke partijen een korte bespreking van wilden maken of dat zij meer tijd nodig dachten te hebben. Omdat de meningen hierover verdeeld waren besloot De Vos dat de otteroversteekplaats op een ander moment opnieuw op de agenda moest verschijnen.