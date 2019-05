De politie heeft vijf bekeuringen uitgedeeld na een bromfietscontrole op het Raoul Wallenbergplein in Alphen aan den Rijn omdat zij de constructiesnelheid overschreden. Dit is de maximum snelheid dat een brom- of snorfiets mag rijden.

De constructiesnelheid werd getest op een rollerbank. Snorfietsers mogen dertig kilometer per uur en bromfietsen vijftig.

De hoogst gemeten snelheid was 53 kilometer per uur voor een snorfiets en 65 voor brommers. Een van de bestuurders wilde de controle ontvluchten, maar werd later ingehaald door een agent op een motor.

Deze man had geen rijbewijs, zijn snorfiets ging te hard en had maar een rem, twee gladde banden en een slecht leesbare kentekenplaat, laat de politie weten via Facebook.