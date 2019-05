De politiechef van het Alphense politiekorps meldt dat hij blij is met alle bodycams die de politie krijgt. Minister Grapperhaus kondigde in april al aan dat de Nederlandse politiekorpsen bodycams krijgen.

"Helaas krijgen we er niet genoeg voor alle collega's, maar ik ben blij met alles wat we wel krijgen. Al kan ik maar twee dienstwagens voorzien van een bodycam, is dat al een hele verbetering", meldt de chef.

Uit onderzoeken is gebleken dat de bodycams helpen bij arrestaties, voornamelijk voor bewijs, maar arrestanten zijn ook minder agressief. De aanschaf van de bodycams is een Europese aanbesteding en deze moeten worden verspreid over alle korpsen in Nederland.

Burgemeester Liesbeth Spies is ook blij met de komst van de bodycams voor het Alphense team. "Ik hoop dat de onrustzaaiers zich beter gedragen tegenover de agenten."

De politiechef legt uit dat de bodycams ook een lerend vermogen hebben. "Ook voor de agenten zelf zijn de camera's een fijn middel. Je kunt terug zien hoe je hebt ingegrepen op een situatie en zo kun je zien wat je de volgende keer anders of beter kan doen."