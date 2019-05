Inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn kunnen vanaf dinsdag een Tiny Forest aanvragen. Een Tiny Forest is een minibos ter grootte van een tennisbaan.

Nadat vorig jaar het eerste Tiny Forest geplant is, bieden de gemeente Alphen aan den Rijn en IVN Natuureducatie buurtbewoners en scholen nu de mogelijkheid om een Tiny Forest in de buurt te realiseren.

Bewoners of scholen die interesse hebben, kunnen zich online aanmelden en een gewenste locatie aandragen. Ook zijn er al een aantal geschikte locaties bedacht.

De actie duurt tot 30 juni. Uit alle aanmeldingen worden de meest geschikte locaties geselecteerd.

Alphen een van de eerst Tiny Forest partnergemeenten

Gemeente Alphen aan den Rijn is geselecteerd als een van de eerste twaalf Tiny Forest partnergemeenten. Dit najaar is het eerste Tiny Forest geplant in de Groene Vinger in Alphen aan den Rijn.

In 2019 en 2020 volgen nog vier minibossen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek of organiseren hier bijvoorbeeld de buurtbarbecue.

Beschikbaarheid afhankelijk van verschillende factoren

Of een plek geschikt is voor een Tiny Forest, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het bestemmingsplan, de ligging van gasleidingen of riolering en de grootte van de locatie.

Om het makkelijker te maken tot een geschikte locatie te komen heeft Gemeente Alphen aan den Rijn al een aantal geschikte locaties bedacht.

Dit zijn de Weide nabij Kinderboerderij Zegersloot in Alphen aan den Rijn,

woningbouwontwikkeling Biezelanden, bij speeltuin Rode Wip of langs het spoor in Hazerswoude-Rijndijk of nabij school Springplank in Hazerswoude-Dorp.