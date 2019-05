De Commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland, Jaap Smit, gaat op vrijdag om 15.00 uur het jubileumgeschenk onthullen van de Vereniging Vrienden van Archeon aan Museumpark Archeon.

Dit in aanwezigheid van burgemeester mevrouw Liesbeth Spies, wethouder de heer Kees van Velzen van de gemeente Alphen aan den Rijn en directeur Hans Thuis van het Thermenmuseum uit Heerlen

In Archeon Museumpark staan 43 reconstructies van gebouwen, hutten en boerderijen die vroeger in Nederland hebben gestaan. Het Romeinse badhuis in Archeon is een reconstructie van de Romeinse Thermen (badhuis) in Heerlen.

In de twee nissen van het badhuis in Archeon is in nauwe samenwerking met het Thermenmuseum, Restaura en door de vrijwilligers van de Vereniging Vrienden van Archeon gewerkt aan een nauwkeurige reconstructie van de mozaïekvloer in het Romeins badhuis.

Het betreft een reconstructie van een Coriovallum, een visgraatvloer met deels mozaïek versiering zoals de Romeinen dat destijds in Nederland bouwden, naar voorbeeld van het 2000 jaar oude en authentieke Romeinse Badhuis in het Thermenmuseum te Heerlen.