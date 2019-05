Op 9 mei onthullen de Alphense wethouder Han de Jager en Horizon Jeugdzorg en Onderwijs-bestuurder Krijnie Schotel symbolisch de eerste steen van het nieuwe Park College in Alphen aan den Rijn. De school kan naar verwachting eind mei, dus nog voor de start van het nieuwe schooljaar, hersteld worden.

Op 16 november woedde een hevige brand op het Park College in Alphen aan den Rijn. Onafhankelijke deskundigen stelden krap een week hierna vast dat het pand weer in gebruik kan worden genomen. Het onderwijs werd al op 22 november hervat.



Wethouder De Jager kijkt terug op de brand als "flinke pech waar we met elkaar ook een mooie win-win situatie van gemaakt hebben". "We kunnen straks meer onderwijsplekken voor kwetsbare kinderen creëren, waardoor lange reizen van leerlingen in de taxi niet meer nodig zijn."

Krijnie Schotel zegt bovendien dankbaar en blij te zijn met de goede samenwerking met de gemeente. "Dankzij de hulp van de gemeente kunnen we uitzien naar een mooie toekomst voor het Park College en jongeren met gedragsproblemen een goede leerplek dichterbij huis bieden."

Krijnie Schotel doet openingswoord

9 mei omstreeks 10.00 uur doet Krijnie Schotel het openingswoord. Vervolgens wordt het stokje overgedragen aan de wethouder. Hij zal de officiële eerste steen leggen voor de wederopbouw van het Park College. In het kader van de steenlegging zullen jongeren van het Park College hapjes en drankjes verzorgen.



Het Park College is een school die onderwijs biedt aan jongeren in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar met complexe leer- en/of gedragsproblematiek. Het Park College hoort bij Horizon en bevindt zich op hetzelfde terrein als de residentiële behandelgroepen van Horizon in Alphen aan den Rijn. Samen verzorgen zij een geïntegreerd jeugdzorg- en onderwijsaanbod.



De school beschikt over 150 leerlingplaatsen voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). De meeste jeugdigen van de Rijnhove behandelgroepen volgen onderwijs aan het Park College (interne leerlingen). Verder biedt de school onderwijs aan leerlingen met een zogenoemde cluster-4 indicatie uit de regio Alphen aan den Rijn/Zuid-Holland Zuid. Dat zijn externe leerlingen.