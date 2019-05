Het zwemseizoen in Alphen aan den Rijn is woensdag officieel geopend. Dit jaar zijn er twee in plaats van drie openbare zwemlocaties in Alphen aan den Rijn.

Eerder werd al bekend dat de zwemvijver in het Europapark in Kerk & Zanen geen zwemplek meer is in verband met de slechte kwaliteit van het water. Al een aantal jaar achter elkaar kreeg de zwemvijver een negatief zwemadvies.

De zwemplekken bij de speelvijver en T-steiger bij de Zegerplas krijgen wel een positief zwemadvies. De zwemlocatie bij de T-steiger krijgt een beoordeling met kwaliteitsklasse 'uitstekend' en de speelvijver krijgt de beoordeling 'aanvaardbaar'.

De kwaliteit van het zwemwater zal tijdens het seizoen, wat van 1 mei tot 1 oktober loopt, regelmatig worden gemeten en beoordeeld.

Zegerplas krijgt opknapbeurt

De komende tijd krijgt het gebied rondom de Zegerplas een flinke opknapbeurt. Het evenemententerrein is onder handen genomen en ook bij de speelvijver worden werkzaamheden verricht.

Het dijkje in het water, voor Wet 'n Wild, wordt vervangen door een pad van drie meter breed op een stabiele, drijvende vlonder. Aan de noordzijde wordt het strandje en de ligweide anderhalf keer groter.

Op het strand komt nog voor de zomervakantie een houten speelschip.