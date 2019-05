Burgemeester Spies meldt woensdag dat nepwapens niet gewenst op de kermis in Alphen aan den Rijn. Afgelopen weekend werd een 43-jarige man aangehouden omdat hij, bleek later, een nepwapen op zak had wat werd aangezien als echt wapen.

De politie vertelt dat de man heeft verklaard het neppistool te hebben afgepakt van twee kleine kinderen die hiermee op elkaar schoten op de kermis. Hij stak het vervolgens in zijn achterzak waar hij later mee werd gezien op het toilet in park Rijnstroom.

Een bezorgde bezoeker waarschuwde de politie omdat het niet goed was te zien dat het om een nepwapen ging. Agenten waren vervolgens met grote getalen aanwezig om de man in te rekenen.

Straf kan oplopen tot negen maanden gevangenis

De man kan een boete verwachten en de maximale straf kan oplopen tot negen maanden gevangenis. Het is verboden om een nepwapen in je bezit te hebben wat lijkt op een echt wapen.

Om dit soort acties te voorkomen heeft de gemeente in haar vergunningen voor kermisexploitanten opgenomen dat nepwapens niet gewenst zijn als prijzen. "Als gemeente vinden wij het niet fijn dat dit soort prijzen worden weggegeven", legt Spies uit.

Helemaal verbieden is nog lastig voor de gemeente, omdat het ook lastig te handhaven is, maar met deze maatregelen hoopt zij het in ieder geval te verminderen. "Laten we duidelijk zijn dat het niet verstandig is om met een zichtbaar nepwapen op zak te lopen."