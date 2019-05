De werkgroep Oorlogserfgoed Alphen aan den Rijn en de gemeente Alphen aan den Rijn willen het project met Stolpersteine voor 5 mei 2020 gereed hebben.

Om de Stolpersteine naar Alphen aan den Rijn te halen, gaat de gemeente een brief sturen naar de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Hij is de bedenker en maker van de zogeheten 'struikelstenen'.

Deze stenen worden geplaatst op plekken waar tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen joden in gaskamers zijn afgevoerd. In Alphen aan den Rijn zijn hier 24 plekken van en een in Aarlanderveen.

In totaal zijn er nu 55 namen bekend die gebruikt kunnen worden voor de Stolpersteine. "Wel gaan wij nog in overleg met de nabestaanden of zij zich hier prettig bij voelen", legt burgemeester Liesbeth Spies uit.

Bij de Stolpersteine komen bordjes met daar op een QR code. Deze code verwijst door naar meer informatie over het verhaal achter de naam op de steen of het gebouw waar de steen ligt.