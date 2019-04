Winkelcentrum de Aarhof heeft een nieuwe eigenaar, meldt wethouder Gerard van As (Nieuw Elan). Binnen twee weken zal hierover meer bekend worden gemaakt.

Het pand is nu in beheer van Sectie5. Sinds kort stond het pand weer in de verkoop maar dat is nu verkocht.

"De huidige eigenaar had al plannen voor woningen op het dak, de nieuwe eigenaar schijnt hier ook mee bezig te zijn maar hoe en wat is voor ons nog niet duidelijk", vertelt van As. Hij weet ook nog niet wie de nieuwe eigenaar van het winkelcentrum is.

Tevens heeft hij gehoord dat de koepel van het winkelcentrum wordt vernieuwd en de binnen- en buitenkant een update krijgen.

Bouw van Toussaint start na de zomer

"De Aarhof is het laatste wat we nog rond moeten krijgen voor het Alphense centrum", legt hij uit. "Het zou mooi zijn als de plannen in lijn liggen met de rest van het centrum, zoals de Toussaint en het Thorbeckeplein maar dit wachten we nog af".

Na de zomer zal worden gestart met de bouw van de Toussaint. In het centrum wordt nu druk gebouwd aan de nieuwe bibliotheek en de nieuwe huizen bij het Aarkadekwartier.