Per 1 mei 2019 is Marijke Licher (58) tot de nieuwe directeur van Parkvilla benoemd. Licher heeft jarenlange ervaring opgedaan in de kunst- en cultuursector waarvan de laatste 12,5 jaar als directeur van de Stichting Cultuurkust te Harderwijk. Zij zal met het team van medewerkers en vrijwilligers de nieuwe koers van Parkvilla gaan uitwerken.

Marijke Licher heeft haar sporen liggen in de cultuursector. Als het gaat om culturele vernieuwing heeft zij Harderwijk op de kaart gezet. Daarvoor heeft ze als adviseur cultuureducatie gewerkt voor cultuurinstellingen en scholen in de provincie Gelderland.

Licher: "Ik werk graag samen met de (culturele) partners en wil een goede bijdrage gaan leveren aan de nieuwe cultuurvisie, die net gepresenteerd is door de wethouder in Alphen aan den Rijn. Ik ga uit van een constructieve samenwerking met het gemeentebestuur."

Parkvilla is een belangrijke speler in Alphen aan den Rijn. De organisatie stimuleert talentontwikkeling en participatie in de stad, en brengt cultuureducatie op school. Ook met het filmhuis, parktheater en Parkkunst bereikt Parkvilla veel inwoners.

Lichter wil bouwen aan toekomstbestendige organisatie

Nu het nieuwe organisatiemodel bijna is afgerond wil Marijke Licher de mensen goed in hun kracht zetten, nieuwe kansen oppakken en bouwen aan een sterke organisatie die de toekomst aankan.

"Ik zie de essentiële meerwaarde van cultuur voor het individu en de maatschappij. Het kleurt ons leven en brengt ons dichter bij elkaar. Ik kijk ernaar uit om de collega's, Alphen aan den Rijn, de stad, de regio en hun bewoners te leren kennen!", aldus Licher.