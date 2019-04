De Koningsdagkermis is woensdagmiddag geopend in het centrum van Alphen aan den Rijn. De kermis is tot en met aanstaande zondag geopend.

Net als vorig jaar staan er zo'n twintig attracties op de kermis. In verband met de werkzaamheden op het Aarplein is de kermis dit jaar tijdelijk verplaatst naar het parkeerterrein aan de Thorbeckestraat.

Een definitieve locatie voor de kermis voor komende jaren is nog niet bekend gemaakt. De gemeente is hierover nog in overleg.

De kermis is dagelijks geopend van 13.00 tot 23.00 uur. Op Koningsdag zijn de attracties al om 10.00 uur geopend.