Op de plek van het voormalige pand van V&D aan de Van Boetzelaerstraat in het centrum van Alphen aan den Rijn worden winkels en woningen gebouwd. Het pand wordt gesloopt en maakt plaats voor 24 koopwoningen, 1.500 vierkante meter winkelruimte en 32 parkeerplaatsen.

Wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) is blij met de bouwplannen: "Het is een prominente plek in ons stadshart. De nieuwbouw krijgt ongeveer dezelfde uitstraling als het vernieuwde Thorbeckeplein. Aansluitend knappen we het openbaar gebied rondom deze locatie op."

De woningen worden, gasloos en krijgen warmtepompen en zonnepanelen. Ze zullen tussen de 300.000 en 450.000 euro gaan kosten.

De bouw van de woningen en winkels zal ongeveer een jaar gaan duren. Omdat het bouwplan past binnen het bestemmingsplan kan waarschijnlijk dit najaar gestart worden.