De brandweer is dinsdagmiddag rond 16.30 uur uitgerukt voor een kleine brand in de natuurspeeltuin aan de Afrikalaan in Alphen aan den Rijn.

De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen. Er hebben alleen wat bosjes in de brand gestaan in de speeltuin, er zijn speeltoestellen beschadigd bij de brand.

Hoe de brand heeft kunnen onstaan is nog niet bekend.

De natuurspeeltuin werd in 2014 geopend en heeft allerlei natuurlijke speeltoestellen, een kabelbaan en wiebelbrug.