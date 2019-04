De provincie is bezig met groot onderhoud aan de N207. Voor deze werkzaamheden moet de N207 drie weekenden lang voor een deel worden afgesloten.

De weg is vanaf het kruispunt bij de Eisenhouwerlaan tot aan de Nassaubrug afgesloten. In het weekend van vrijdag 3 mei van 20.00 uur tot en met zaterdag 4 mei 24.00 uur, het weekend van vrijdag 10 mei van 20.00 uur tot en met maandag 13 mei 6.00 uur en in het weekend van vrijdag 28 juni tot en met maandag 1 juli 6.00 uur is het gedeelte afgesloten voor al het verkeer.

Ook de N231 tussen de Oostkanaalweg en Aarlanderveen is in dezelfde weekenden afgesloten voor verkeer.

Weggebruikers worden omgeleid. Verkeer vanuit Boskoop wordt via de Oranje Nassausingel in Alphen richting de N207/ Zegerban geleid en andersom. Vanuit Nieuwkoop gaat het verkeer via de N231, N462, N461 en de N460 en andersom.

Verkeersregelaars worden ingezet

De Oostkanaalweg langs de N207 blijft alleen vanaf de rotonde bij de Zegerbrug bereikbaar. Verkeersregelaar worden ingezet om het verkeer om te leiden.

Ook fietsers worden omgeleid. Fietsers richting Boskoop en andersom worden omgeleid via de Westkanaalweg aan de andere kant van het water.

Rotonde N207 opnieuw ingericht

De werkzaamheden worden gedaan in verband met het opnieuw inrichtingen van de rotonde op de N207 die kruist met de N231. Ter hoogte van de rotonde wordt een extra rijbaan gerealiseerd.

De doorsteek bij de Zegerbrug naar de N460 wordt bij de werkzaamheden verwijderd. Deze weg verbindt nu de N207 met de N460 richting Ter Aar. Ook wordt het asfalt op de N207 vernieuwd, de openbare verlichting vervangen en krijgt de berm een opknapbeurt tussen de Eisenhouwerlaan en Oranje Nassaubrug.