PvdA-raadslid Henk Goes kreeg donderdag de erepenning uitgereikt uit handen van burgemeester Liesbeth Spies. Goes was 12 april 25 jaar raadslid namens de Partij van de Arbeid.

Voorheen was Goes, wonend in Koudekerk aan den Rijn, raadslid bij gemeente Rijnwoude. Deze gemeente fuseerde in 2014 met gemeente Alphen aan den Rijn en Boskoop.

Hij vertelde donderdag aan de gemeenteraad dat hij "verslaafd" is aan zijn politieke werkzaamheden, maar dat hij de eerste jaren wilde stoppen. "Gelukkig kreeg ik er steeds meer zin in en zit ik nu in mijn zevende periode", vertelt hij.

Met voorkeursstemmen kwam Goes vorig jaar alsnog in de gemeenteraad terecht.