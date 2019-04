De brandweer is vrijdagochtend rond 9.30 uitgerukt voor een brand in de penitentiaire inrichting aan de Eikenlaan in Alphen aan den Rijn.

Er was een brand ontstaan in een van de cellen in de gevangenis. De gevangene zat nog in zijn cel en wordt nagekeken door het ambulancepersoneel op eventuele verwondingen.

De brandweer heeft de brand kunnen blussen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet bekend.