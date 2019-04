Negentig kunstenaars doen in het weekend van 9 tot en met 12 mei mee aan de kunstroute Alphen Art 2019 in het centrum van Alphen aan den Rijn.

De meeste van de deelnemende kunstenaars zijn afkomstig uit de regio maar ook een aantal landelijk bekende kunstenaars zullen aanwezig zijn.

Naast de straatkunst, waarvoor ruim twintig graffitikunstenaars op diverse plaatsen hun werk zullen maken, zijn er ook andere kunstvormen te zien zoals schilderkunst, keramiek, beelden en ander ruimtelijk werk. De kunst is te zien in leegstaande winkelpanden in het centrum van Alphen aan den Rijn.

Bij deze editie is er speciale aandacht voor fotografie. Naast een pop-up fotogalerie in een leegstaand pand, zal er ook een buitententoonstelling zijn van een tiental fotografen. Verder wordt er in samenwerking met het filmhuis van Parkvilla twee documentaires vertoond, namelijk Visages Villages en The Man who stole Banksy.

De officiële opening zal op vrijdag 10 mei om 17.00 uur worden verricht door Dhr. Leo Maat.