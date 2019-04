Op een informatiemarkt bij gemeente Alphen aan den Rijn is duidelijk geworden dat er een tekort is aan ruim 2.500 bedden voor arbeidsmigranten. Lokale ondernemers willen graag migranten uit bijvoorbeeld Polen en Bulgarije aannemen, maar door het gebrek aan huisvesting is dit niet mogelijk.

Er zijn nu 1.400 bedden voor arbeidsmigranten in de gehele gemeente. Regelmatig doet de gemeente controles naar huisvesting en hierbij worden ook woningen gevonden waar illegale arbeidsmigranten verblijven.

"Ik begrijp goed dat ondernemers de keuze maken voor buitenlandse werknemers", vertelt wethouder Leo Maat. Wel is de wethouder voor een nieuwe vorm van huisvesting. "Nu wonen veel migranten in huizen in woonwijken. Dit zorgt voor veel overlast bij bewoners. Een oplossing zoals het gebouw wat straks wordt geopend aan de Genielaan vind ik een goed idee."

Twee kantoorgebouwen aan de Genielaan zijn verbouwd tot woningen voor arbeidsmigranten die in Alphen aan den Rijn werken. In totaal komen 122 appartementen tegenover gemeentewerf Langeroode, waar twee of drie arbeidsmigranten per kamer zullen wonen. De eerste fase van dit project wordt 1 juni opgeleverd.

Wethouder Maat zegt voor dit soort initiatieven te zijn: "Een grote opvang met een beheerder en minder kamerverhuur in woningen."