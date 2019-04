In het oude pand van Carla's in het centrum van Alphen aan den Rijn opent Petra Kuiper medio juni SOOS aan den Rijn. Dat is een maatschappelijk initiatief met een afwisselend activiteitenprogramma voor mensen "die wat meer aansluiting willen".

Kuiper: "Je kunt hier gewoon een boek lezen of een spelletje doen, tv kijken of heerlijk plaatsnemen op het terras aan de Rijn. Daarnaast gaan we ook activiteiten organiseren, maar je kunt ook zeker zelf het initiatief nemen om hier een verjaardagspartijtje of een taartenbakavond te houden. Ontmoeten en veel mogen, noemen we dat."

Kuiper kiest er bewust voor om niet het zoveelste nieuwe horecabedrijf in Alphen te starten. "Het draait bij ons echt om de bezoekers. Natuurlijk kun je hier gewoon binnenlopen voor een kop koffie, een biertje of een aangeklede borrel, maar dat is puur aanvullend op onze activiteiten. En wil je graag onze ruimte huren, bijvoorbeeld voor een verjaardag of een bedrijfsevenement, dan komen onze horecafaciliteiten natuurlijk goed van pas."

Het streven is om half juni de eerste "huiskamergasten" te verwelkomen.