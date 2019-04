Het hardloopevenement Run with the Romans in Alphen aan den Rijn vindt deze zaterdag plaats. Zo’n vijfhonderd deelnemers rennen in en rond Archeon 4 of 8 Romeinse mijlen.

Met het hardloopevenement wordt de 1600e verjaardag herdacht van de slag bij Albanianiae. Dit is de beslissende slag die de ondergang van het Romeinse Rijk inluidde en in 419 plaatsvond, op de plek waar nu Archeon staat.

Hier werd keizer Haroldus Maximus door de Germanen verslagen.

Zaterdag is het publiek vanaf 17.00 uur welkom in en rond het Archeon, dat dan gratis toegankelijk is voor het publiek. De start van de loop is om 18.00 uur in het museum, de binnenkomst van alle deelnemers zal tussen 18.30 en 19.30 zijn.

De loop voert rond het Rietveldse pad en begint en eindigt dus in Archeon. De kidsrun gaat over 1 Romeinse mijl. Een Romeinse mijl is 1478 meter lang.